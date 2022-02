PresaDiretta stasera lunedì 28 febbraio, gli argomenti della puntata (Di lunedì 28 febbraio 2022) PresaDiretta su Rai 3 lunedì 28 febbraio gli argomenti di stasera Prosegue stasera l’appuntamento con PresaDiretta su Rai 3 condotto da Riccardo Iacona che realizza le sue inchieste in collaborazione con Cristina De Ritis, Giulia Bosetti, Lisa Iotti e Raffaella Pusceddu. L’appuntamento con la puntata è alle 21:20 di lunedì 28 febbraio 2022 anche in streaming su RaiPlay. Sarà una puntata speciale inevitabilmente dedicata alla guerra in Ucraina per cercare di capirne le ragioni, gli equilibri che si creeranno, il ruolo degli armamenti mondiali ma soprattutto l’obiettivo della pace. Il tema della puntata di stasera 28 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022)su Rai 328glidiProseguel’appuntamento consu Rai 3 condotto da Riccardo Iacona che realizza le sue inchieste in collaborazione con Cristina De Ritis, Giulia Bosetti, Lisa Iotti e Raffaella Pusceddu. L’appuntamento con laè alle 21:20 di282022 anche in streaming su RaiPlay. Sarà unaspeciale inevitabilmente dedicata alla guerra in Ucraina per cercare di capirne le ragioni, gli equilibri che si creeranno, il ruolo degli armamenti mondiali ma soprattutto l’obiettivopace. Il temadi28 ...

Advertising

arual812 : RT @Baccotvnews: In prima serata sarà #Rai3 a raccontare la situazione drammatica in #Ucraina con notizie e collegamenti, stasera Fazio con… - damy85twit : RT @Baccotvnews: In prima serata sarà #Rai3 a raccontare la situazione drammatica in #Ucraina con notizie e collegamenti, stasera Fazio con… - FabioTraversa : RT @Baccotvnews: In prima serata sarà #Rai3 a raccontare la situazione drammatica in #Ucraina con notizie e collegamenti, stasera Fazio con… - Baccotvnews : In prima serata sarà #Rai3 a raccontare la situazione drammatica in #Ucraina con notizie e collegamenti, stasera Fa… - Valessiabi : RT @sara_turetta: Stasera si capirà perché sul tema dei cani brachicefali (bouledogue, carlini etc) ho invitato più volte VIP come @ChiaraF… -