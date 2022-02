Preoccupazione della NASA: passerà vicino alla Terra “Asteroide potenzialmente pericoloso” (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’è un nuovo Asteroide che “sfiorerà” la Terra nei prossimi giorni, e che è considerato “potenzialmente pericoloso”. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, la NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, considera pericoloso qualsiasi corpo celeste di determinate dimensioni e che si avvicina al nostro Pianeta entro un determinato range, ma in realtà di pericolo vi è davvero ben poco. Asteroide, 28/2/2022 – Computermagazine.itSi tratta quindi di una mossa cautelativa di modo da attivare tutti gli strumenti di sorveglianza per tenere monitorata la rotta dell’Asteroide. In ogni caso il passaggio “vicino” alla Terra dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, precisamente il prossimo 4 marzo 2022, e il ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) C’è un nuovoche “sfiorerà” lanei prossimi giorni, e che è considerato “”. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, la, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, consideraqualsiasi corpo celeste di determinate dimensioni e che si avvicina al nostro Pianeta entro un determinato range, ma in realtà di pericolo vi è davvero ben poco., 28/2/2022 – Computermagazine.itSi tratta quindi di una mossa cautelativa di modo da attivare tutti gli strumenti di sorveglianza per tenere monitorata la rotta dell’. In ogni caso il passaggio “dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, precisamente il prossimo 4 marzo 2022, e il ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco si è recato oggi presso la sede dell’Ambasciata della #FederazioneRussa presso la Santa Sede, in via… - antoniospadaro : #PapaFrancesco ha visitato oggi l'Ambasciata della #Russia presso la Santa Sede, dove ha incontrato l'ambasciatore… - antoniospadaro : #PapaFrancesco a sorpresa va nell’Ambasciata della #Russia presso la Santa Sede. E all’Ambasciatore esprime «preocc… - Darkover75 : @DaniloM1994 Oserei dire che la preoccupazione di molti è non tanto la sofferenza della popolazione Ucraina, ma i s… - Tony_Taylor_ : @burntw00d Ti rispondo io Un po' per indole, un po' per applicazione della filosofia stoica: Per uno stoico è immo… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazione della Covid, varianti lampo frutto di accelerazioni evolutive ... e in particolare con le varianti che destano preoccupazione, è che hanno subìto molte più ... La scoperta evidenzia ancora una volta l'importanza delle vaccinazioni e della sorveglianza continua del ...

ASIA/FILIPPINE - Un voto per amore della verità, della pace e della giustizia ...uomini e le donne del Paese devono "considerare il bene comune come la principale preoccupazione. ... Il testo assicura che i leader della Chiesa possono "fornire guida morale e spirituale, in accordo ...

La preoccupazione della FISH per la drammatica situazione di guerra in Ucraina FISH Onlus - Federazione Italiana per il Superamento Le parole di Anna Safroncik in tv: la popolazione ucraina non vuole la guerra suo padre è a Kiev La preoccupazione di Anna è anche quella di migliaia di figli o di genitori, che hanno dei parenti in Ucraina. Qualcuno sta facendo anche una sorta di viaggio della speranza in ...

Gli ucraini della Capitale in piazza con i romani per dire no alla guerra Bandiere della Pace, dell’Europa ... quello del presidente russo è un «piano diabolico». Non nasconde la preoccupazione per i genitori, il fratello, la nuora e i due nipoti, uno dei quali di pochi ...

... e in particolare con le varianti che destano, è che hanno subìto molte più ... La scoperta evidenzia ancora una volta l'importanza delle vaccinazioni esorveglianza continua del ......uomini e le donne del Paese devono "considerare il bene comune come la principale. ... Il testo assicura che i leaderChiesa possono "fornire guida morale e spirituale, in accordo ...suo padre è a Kiev La preoccupazione di Anna è anche quella di migliaia di figli o di genitori, che hanno dei parenti in Ucraina. Qualcuno sta facendo anche una sorta di viaggio della speranza in ...Bandiere della Pace, dell’Europa ... quello del presidente russo è un «piano diabolico». Non nasconde la preoccupazione per i genitori, il fratello, la nuora e i due nipoti, uno dei quali di pochi ...