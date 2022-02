Premier League: il riassunto della 27° giornata (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiude la 27° di Premier League con grandi ritorni e conferme. A partire dal ritorno in campo di Christian Eriksen che però con il Brentford ha dovuto subire un 2-0 in casa contro il Newcastle. Non va oltre lo 0-0 l’altalenante Manchester United di Rangnick all’Old Trafford con un Watford in difficoltà ma ancora deciso a salvarsi. Vincono invece il Tottenham di Conte (reti di Doherty, Kulusevski, Kane, Son) ai danni di Bielsa, alla guida di un Leeds in serie difficoltà e l’Aston Villa in grado di battere il Brighton con due reti di Cash e Watkins. Aspettando la partita Chelsea-Leicester City, il Manchester City si conferma sempre più padrone della Premier. A Goodison Park i Citisenz hanno regolato la questione Everton grazie ad una rete di Foden arrivata a dieci minuti dalla fine. 27°giornata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si chiude la 27° dicon grandi ritorni e conferme. A partire dal ritorno in campo di Christian Eriksen che però con il Brentford ha dovuto subire un 2-0 in casa contro il Newcastle. Non va oltre lo 0-0 l’altalenante Manchester United di Rangnick all’Old Trafford con un Watford in difficoltà ma ancora deciso a salvarsi. Vincono invece il Tottenham di Conte (reti di Doherty, Kulusevski, Kane, Son) ai danni di Bielsa, alla guida di un Leeds in serie difficoltà e l’Aston Villa in grado di battere il Brighton con due reti di Cash e Watkins. Aspettando la partita Chelsea-Leicester City, il Manchester City si conferma sempre più padrone. A Goodison Park i Citisenz hanno regolato la questione Everton grazie ad una rete di Foden arrivata a dieci minuti dalla fine. 27°...

