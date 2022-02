Potenti esplosioni vicino al centro di Kiev dopo la chiusura dei negoziati (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse esplosioni, tra le più grosse registrate oggi, sono state segnalate nell'est del centro di Kiev, intorno alle 6.40 locali, dopo la chiusura dei negoziati in Bielorussia tra Ucraina e Russia. Subito dopo sono risuonate le sirene d'allarme. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/02/27/news/guerra in ucraina tra poche ore i negoziati Kiev uccisi 352 civili 14 bambini putin dispone l allerta nucleare l onu-2864667/"><strong>SEGUI LA DIRETTA</strong></a> Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse, tra le più grosse registrate oggi, sono state segnalate nell'est deldi, intorno alle 6.40 locali,ladeiin Bielorussia tra Ucraina e Russia. Subitosono risuonate le sirene d'allarme. SEGUI LA DIRETTA

