Postepay acquista Lis da Igt per 700 milioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poste Italiane, attraverso Postepay, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LIS Holding (l'ex Lottomatica Italia Servizi) da International Game Technology per un corrispettivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poste Italiane, attraverso, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LIS Holding (l'ex Lottomatica Italia Servizi) da International Game Technology per un corrispettivo ...

Postepay acquista Lis da Igt per 700 mln Il corrispettivo dell'operazione, per un totale di 700 milioni, è sulla base di un enterprise value di 630 milioni ed una cassa netta disponibile pari a 70 milioni. (ANSA) ...

