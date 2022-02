Poste Italiane acquista il 100% di Lis Holding (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poste Italiane ha acquisito attraverso la sua controllata PostePay il 100% di Lis Holding per 700 milioni. Lis Holding, che nel 2021 ha generato un fatturato lordo di 228 milioni e un margine operativo lordo di 40, è l’ex Lottomatica Italia Servizi. Si tratta di un accordo operato su uno dei mercati più dinamici del momento, quello dei pagamenti digitali. L’acquisizione di Poste Italiane favorisce i pagamenti elettronici Lis Holding è attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità tramite 54 mila punti vendita convenzionati. Offre servizi come pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers. La sua acquisizione da parte di Poste Italiane ha lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha acquisito attraverso la sua controllataPay ildi Lisper 700 milioni. Lis, che nel 2021 ha generato un fatturato lordo di 228 milioni e un margine operativo lordo di 40, è l’ex Lottomatica Italia Servizi. Si tratta di un accordo operato su uno dei mercati più dinamici del momento, quello dei pagamenti digitali. L’acquisizione difavorisce i pagamenti elettronici Lisè attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità tramite 54 mila punti vendita convenzionati. Offre servizi come pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers. La sua acquisizione da parte diha lo ...

