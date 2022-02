Poste Italiane acquisisce LIS per 700 milioni di euro: 'Un'occasione importante per crescere' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poste Italiane ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LIS Holding S.p. A. per un corrispettivo totale di 700 milioni di euro. L'acquisizione verrà finanziata interamente con ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022)ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LIS Holding S.p. A. per un corrispettivo totale di 700di. L'acquisizione verrà finanziata interamente con ...

Advertising

AngeloCimatti : Poste Italiane - liberatinico : Le poste italiane usano il greenpass come identità digitale, non solo per impedire l’accesso, è una violazione grav… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Poste Italiane acquisisce LIS per 700 milioni di euro: «Un'occasione importante per crescere» - rep_economia : Crediti fiscali, da lunedì Poste Italiane riapre la piattaforma per la cessione - leggoit : Poste Italiane acquisisce LIS per 700 milioni di euro: «Un'occasione importante per crescere» -