Possibile ammutinamento | soldati russi svuotano il carburante dai carri armati per non proseguire

(Di lunedì 28 febbraio 2022)dimentre gli occhi del mondo sono puntati sui negoziati bilaterali in corso traa e Ucraina al confine con la Bieloa. Secondo informazioni non confermate alcuni militatistarebbero ”svuotando ildaiper non andare avanti”.di? “‘Dicono di non avere più benzina” per evitare di partecipare a una invasione dell’Ucraina che considerano ”assurda”. E alla quale, anche senza un ”ufficiale”, si rifiutano di partecipare. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos da una fonte a Leopoli, nella parte ovest dell’Ucraina. LEGGI ANCHE Onu, ...

Ultime Notizie dalla rete : Possibile ammutinamento

IL GIORNO

L'appello all'è il seme della discordia sparso tra una popolazione stremata e ... Il presidente giura che non mollerà, cerca ognisponda diplomatica - in serata ha risentito Joe ...Quando finalmente mi viene proposta come soluzione ilfuturo interessamento del figlio ... Per questo è in atto una sorta di complotto -interno. Solo che la mia scoperta è ...Sanzioni, colloqui in Bielorussia, ma a fare l’esito della guerra è stata finora la resistenza ucraina: dignità e coraggio possono spezzare ogni potere.“Stiamo fermando l’orda nel miglior modo possibile, la situazione a Kiev è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini”: lo ha affermato il segretario del Consiglio di sicurez ...