Portici, non vuole la fine della storia: dà appuntamento all’ex in villa per accoltellarla (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poteva trasformarsi nell’ennesimo femminicidio. Per fortuna, invece, una 35enne di Portici è riuscita a salvarsi e a cavarsela con una coltellata alla spalla. A colpirla con un fendente il suo ex, un 36enne del posto che non accettava la fine della loro storia. Portici, dà appuntamento alla ex in villa comunale per accoltellarla Una storia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Poteva trasformarsi nell’ennesimo femminicidio. Per fortuna, invece, una 35enne diè riuscita a salvarsi e a cavarsela con una coltellata alla spalla. A colpirla con un fendente il suo ex, un 36enne del posto che non accettava laloro, dàalla ex incomunale perUnaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

