Portici | litiga con la moglie e l’accoltella | arrestato

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Primacon la ex, poi: un 36enne di Napoli è statodai Carabinieri della Stazione di(Napoli). L’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione e, dopo essersi incontrato con la ex in una strada del comune vesuviano, hato e l’ha ferita con un coltello pieghevole, poi sequestrato, alla spalla sinistra. Un familiare della vittima ha dato l’allarme ai Carabinieri che, giunti sul posto, hannol’uomo che dovrà rispondere di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata medicata all’Ospedale del Mare di Napoli ed ha riportato ferite guaribili in sette giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.