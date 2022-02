PornHub bandiere ucraine per chi si collega dalla Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche il celebre sito per adulti PornHub dice la sua contro la guerra in Ucraina. A quanto pare gli utenti geolocalizzati in Russia verrebbero bloccati: chi prova ad accedere ai contenuti non vedrebbe un video hard ma un messaggio in cui si informa che il contenuto è bloccato. Insieme a l messaggio apparirebbe anche una bandiera ucraina e un messaggio di supporto alla nazione sotto l’attacco russo. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche il celebre sito per adultidice la sua contro la guerra in Ucraina. A quanto pare gli utenti geolocalizzati inverrebbero bloccati: chi prova ad accedere ai contenuti non vedrebbe un video hard ma un messaggio in cui si informa che il contenuto è bloccato. Insieme a l messaggio apparirebbe anche una bandiera ucraina e un messaggio di supporto alla nazione sotto l’attacco russo. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : PornHub bandiere ucraine per chi si collega dalla Russia - ACSperanza1 : W PornHub La piattaforma a luci rosse sostiene l'Ucraina, vietando l'accesso al sito a chi si collegherà dalla Rus… - Dark_Ispanico : PornHub ha deciso di sostenere l'Ucraina in maniera plateale. Come? Vietando l'accesso al sito agli utenti che veng… - papa_cannolo : RT @DebAttanasio: #PornHub sostiene l'Ucraina a modo suo vietando l'accesso al sito agli utenti che vengono geo-localizzati in Russia e mos… - antonio76760 : RT @DebAttanasio: #PornHub sostiene l'Ucraina a modo suo vietando l'accesso al sito agli utenti che vengono geo-localizzati in Russia e mos… -