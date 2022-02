(Di lunedì 28 febbraio 2022) Antonino Galatà, ex amministratore delegato di(la società che si occupava delle manutenzioni per Aspi), non è stato messo in grado "di partecipare efficacemente agli accertamenti" perché non è ...

Advertising

ansa_liguria : Ponte Genova: legale ex ad Spea, perizie da annulare - palcosas : RT @DavideRicci1973: IL TEMPO È GALANTUOMO... Rende sempre giustizia ai giusti... E se Genova ha di nuovo il suo ponte, è grazie al Ministr… - _fiorucci : RT @MATTE1973S: @telemaco57 @_fiorucci @graziano_delrio mi riferivo al tizio che fece spallucce sul crollo del ponte di genova. - MATTE1973S : @telemaco57 @_fiorucci @graziano_delrio mi riferivo al tizio che fece spallucce sul crollo del ponte di genova. - LuciaLaVita1 : RT @DavideRicci1973: IL TEMPO È GALANTUOMO... Rende sempre giustizia ai giusti... E se Genova ha di nuovo il suo ponte, è grazie al Ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova

Agenzia ANSA

Secondo l'accusa tutti sapevano che ilera malato ma nessuno fece nulla per ridurre i costi, in modo da garantire maggiori dividendi ai soci. . 28 febbraio 2022Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità Crollo deldi, celebrato il funerale di Donaggio Posted on 18 Agosto 2018 Author ...Terribile incidente a Ponte San Pietro. Un’auto si è scontrata contro un muro. Un ragazzo è morto sul colpo e i suoi tre amici sono rimasti feriti. LEGGI ANCHE: Genova, grave incidente stradale: morto ...Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea (la società che si occupava delle manutenzioni per Aspi), non è stato messo in grado "di partecipare efficacemente agli accertamenti" perché non è s ...