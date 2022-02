Pomezia Aiuta consegna migliaia di mascherine e gel igienizzanti alla Caritas

(Di lunedì 28 febbraio 2022)– L’associazioneha sostenuto la donazione di 2500e soluzioniper mani, ricevuti da una società che è voluta rimanere anonima,ndo le stesseCasa Canonica (Parrocchia Sant’Antonio di Padova) Padre Carlos. Si attiverà una distribuzione a tutte le persone che si recano a prendere il pacco alimentare. Il giorno della donazione erano presenti: Paolo Dimasi, Dirigente dell’associazione; Volontaria Avvocato Barbara Barbuscia Responsabile Regione Lazio MCL. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

