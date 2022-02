Politica e imprenditori in rivolta. Chubais e la figlia di Eltsin contro Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Cresce l'opposizione interna a Vladimir Putin. Un numero crescente dell'élite Politica e imprenditoriale russa si è pubblicamente espressa contro l'invasione dell'Ucraina. Il co-fondatore di Alfa Bank Mikhail Fridman, i cui genitori vivono nella città ucraina di Lviv, ha definito la guerra in Ucraina "una tragedia" e ha affermato che lo "spargimento di sangue" deve finire. Non solo, il magnate dei metalli Oleg Deripaska ha scritto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Cresce l'opposizione interna a Vladimir. Un numero crescente dell'éliteale russa si è pubblicamente espressal'invasione dell'Ucraina. Il co-fondatore di Alfa Bank Mikhail Fridman, i cui genitori vivono nella città ucraina di Lviv, ha definito la guerra in Ucraina "una tragedia" e ha affermato che lo "spargimento di sangue" deve finire. Non solo, il magnate dei metalli Oleg Deripaska ha scritto... Segui su affaritaliani.it

