Pnrr | in arrivo 24 miliardi di euro dall’EU | parla il ministro dell’economia Daniele Franco

Lo scorso 23 Febbraio, durante l'audizione sul Pnrr nelle Commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, il ministro dell'economia Daniele Franco ha fatto il punto sull'evoluzione dei fondi stanziati dall'Europa. Il ministro ha dichiarato che nel corso del 2021 sono stati raggiunti i 51 obiettivi prefissati per il raggiungimento della prima rata da 24 miliardi di euro. Nel complesso le risorse previste per l'Italia nel Pnrr sono pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si devono aggiungere altri 30,6 miliardi previsti dal Governo italiano come Fondo complementare. L'ottenimento di queste risorse è dovuto al conseguimento di obiettivi che puntano allo ...

