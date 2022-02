Pluto TV: da oggi si accende il nuovo canale VH1+ (Di lunedì 28 febbraio 2022) In arrivo su Pluto TV - il servizio digitale FAST - tanta musica live italiana ed internazionale con il nuovo canale VH1+, per emozionarsi sulle note degli idoli di ieri e di oggi. In arrivo su Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) - tanta musica live italiana ed internazionale: da oggi sul principale servizio televisivo gratuito in streaming si accende il nuovo canale chiamato VH1+, per emozionarsi sulle note degli idoli di ieri e di oggi. Un'occasione imperdibile per farsi catturare dalla magia della musica live con i contenuti più iconici in onda su VH1, lo storico brand visibile sul canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 febbraio 2022) In arrivo suTV - il servizio digitale FAST - tanta musica live italiana ed internazionale con il, per emozionarsi sulle note degli idoli di ieri e di. In arrivo suTV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) - tanta musica live italiana ed internazionale: dasul principale servizio televisivo gratuito in streaming siilchiamato, per emozionarsi sulle note degli idoli di ieri e di. Un'occasione imperdibile per farsi catturare dalla magia della musica live con i contenuti più iconici in onda su VH1, lo storico brand visibile sul167 DTT, 22 Tivùsat e Sky ...

