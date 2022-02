“Piu’ conoscenza, piu’ cure” al Bambino Gesu’ si calano i supereroi per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’iniziativa si inserisce all’interno dell’accordo di collaborazione sulle Malattie Rare siglato dall’Ospedale, da Orphanet e da OMaR Due grandi striscioni che componevano la scritta “+ conoscenza + cura” hanno fatto da cornice allo spettacolo dei supereroi Acrobatici che si è tenuto al Bambino Gesù in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare. L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza della ricerca scientifica. Nel 2021 al Bambino Gesù sono stati seguiti circa 25.000 tra bambini e ragazzi con Malattie Rare. L’iniziativa fa parte delle attività organizzate dall’Ospedale, da Orphanet e dall’Osservatorio Malattie ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’iniziativa si inserisce all’interno dell’accordo di collaborazione sullesiglato dall’Ospedale, da Orphanet e da OMaR Due grandi striscioni che componevano la scritta “++ cura” hanno fatto da cornice allo spettacolo deiAcrobatici che si è tenuto alGesù in occasione della. L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza della ricerca scientifica. Nel 2021 alGesù sono stati seguiti circa 25.000 tra bambini e ragazzi con. L’iniziativa fa parteattività organizzate dall’Ospedale, da Orphanet e dall’Osservatorio...

