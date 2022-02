Pino Strabioli: chi è, età, carriera, Instagram, figli, dove abita, moglie e figli, fidanzato, altezza, Maurizio Costanzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone!Tra gli ospiti di oggi anche Pino Strabioli! Pino Strabioli: chi è, età, carriera Pino Strabioli è nato a Porto San Giorgio il 26 luglio del 1963 ed è un noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare in teatro nel 1986, poi ha esordito in televisione nel 1992 a Telemontecarlo e nello stesso periodo ha iniziato a collaborare con Rai 1. Da lì un successo dopo l’altro, tra teatro e piccolo schermo: recentemente è ritornato alle origini con lo spettacolo Sempre fiori mai un fioraio, tratto dal libro scritto con Paolo Poli. Pino Strabioli è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone!Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,è nato a Porto San Giorgio il 26 luglio del 1963 ed è un noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare in teatro nel 1986, poi ha esordito in televisione nel 1992 a Telemontecarlo e nello stesso periodo ha iniziato a collaborare con Rai 1. Da lì un successo dopo l’altro, tra teatro e piccolo schermo: recentemente è ritornato alle origini con lo spettacolo Sempre fiori mai un fioraio, tratto dal libro scritto con Paolo Poli.è ...

