Piemonte, Ricca: “La Regione allo Skidome di Dubai per far vedere le sue bellezze” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Regione Piemonte è presente nel cuore degli Emirati Arabi, nello Skidome di Dubai con 400 metri di pista per pubblicizzare e rendere visibili al resto del mondo tutte le sue bellezze e le sue montagne. Si tratta di un investimento importante: 3 mesi di pubblicità all’interno dello Skidome per un valore di circa 500mila euro”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ricca, assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, presente a Dubai per il lancio della campagna di comunicazione. “Questa è la dimostrazione che la Regione ha deciso di investire con azioni concrete a favore del proprio turismo – ha aggiunto Ricca – ciò consentirà a tanti albergatori che hanno subito ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Laè presente nel cuore degli Emirati Arabi, nellodicon 400 metri di pista per pubblicizzare e rendere visibili al resto del mondo tutte le suee le sue montagne. Si tratta di un investimento importante: 3 mesi di pubblicità all’interno delloper un valore di circa 500mila euro”. Lo ha dichiarato Fabrizio, assessore all’Internazionalizzazione della, presente aper il lancio della campagna di comunicazione. “Questa è la dimostrazione che laha deciso di investire con azioni concrete a favore del proprio turismo – ha aggiunto– ciò consentirà a tanti albergatori che hanno subito ...

