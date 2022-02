Petrolio vola con nuove sanzioni a Russia, Wti 96,67 dollari (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Petrolio vola con le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il Wti, dopo aver toccato un +7,5%, cresce del 5,5% a 96,63 dollari al barile. Il Brent guadagna il 4,67% a 102,50 dollari. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilcon leallaper la guerra in Ucraina. Il Wti, dopo aver toccato un +7,5%, cresce del 5,5% a 96,63al barile. Il Brent guadagna il 4,67% a 102,50. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent sale a 100 dollari al barile, per la p… - fisco24_info : Petrolio vola con nuove sanzioni a Russia, Wti 96,67 dollari: Brent oltre 102,50 dollari al barile - letteragi : News: Vola il prezzo del gas naturale, +56% sui mercati europei. Petrolio +6%, Brent sempre oltre i 100 dollari al… - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I riflessi economici della guerra. Milano in rialzo, Mosca vola. Il prezzo del petrolio sale #ANSA https://t.co… - L_anima_Vola : RT @Killuminati_73: Reggio Emilia, presidio per la pace di Cgil, Cisl, Anpi e Arci. Donne ucraine in piazza con le bandiere del Pravy Sect… -