Petrolio: il Wti sale del 7,5%, +5,6% il Brent (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire fino al 7,5%, a 98,46 dollari al barile. Il Brent guadagna invece fino al 5,6%, a 103,39 dollari. . 28 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilin volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire fino al 7,5%, a 98,46 dollari al barile. Ilguadagna invece fino al 5,6%, a 103,39 dollari. . 28 febbraio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prezzo del petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire del 7,5% #ANSA - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire del 7,5% #ANSA - blogfp : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire del 7,5% #ANSA - be_marconi : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire del 7,5% #ANSA - DucaGuarnieri : RT @Agenzia_Ansa: Il prezzo del petrolio in volata. Le quotazioni del Wti arrivano a salire del 7,5% #ANSA -