Personale qualificato? L’occasione si chiama alta formazione

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Non solo sgravi contributivi o crediti d’imposta. Una delle opportunità più grandi a disposizione delle aziende per far crescere il proprio business ed essere sempre più competitive è, senza dubbio, ladei propri dipendenti. O l’ingresso, nel proprio organico, dimente. Questo aspetto, però, non viene sempre ritenuto un plus dalle imprese. Proprio per questo la rubrica dell’Incentivo del lunedì a cura di Time Vision, si focalizzerà questa settimana sull’come opportunità e vantaggio per le aziende. Investire in. I 3 buoni motivi La, soprattutto se di alto profilo, deve essere vista dagli imprenditori come un investimento lungimirante e non come un costo. Ci ...