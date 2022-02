“Perché si è sentita male”. Miriana Trevisan, svelato il motivo del malore al GF Vip (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scorsa notte Miriana Trevisan ha avuto un malore all’interno della casa del GF Vip e ha avuto anche problemi a camminare. Pochi mesi fa, la gieffina, durante una diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato che, prima di far ingresso nella casa del GF Vip 6, si è sottoposta a un delicato intervento in cui le è stato tolto l’utero. “Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo. Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Pago presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare”, aveva detto la showgirl. GF Vip 6, i motivi del malore di Miriana Trevisan La scorsa notte Miriana si è sentita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scorsa notteha avuto unall’interno della casa del GF Vip e ha avuto anche problemi a camminare. Pochi mesi fa, la gieffina, durante una diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato che, prima di far ingresso nella casa del GF Vip 6, si è sottoposta a un delicato intervento in cui le è stato tolto l’utero. “Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo. Quando stavoho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Pago presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare”, aveva detto la showgirl. GF Vip 6, i motivi deldiLa scorsa nottesi è...

