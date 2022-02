Per contemporanee Pretty Woman (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’immaginario collettivo l’accessorio più famoso rimane lo stivale cuissard in latex indossato da Vivian-Julia Robert quando incontra su Rodeo Drive il suo futuro principe azzurro Edward-Richard Gere nel film “Pretty Woman“. Oggi tornano alla ribalta sulle passerelle dell’Autunno-Inverno 2022/2023 non solo gli accessori in pelle lucida ma anche le proposte di abbigliamento: in vernice il tubino e il cappotto di Sportmax, ma anche il vestito corto di Dolce&Gabbana. Mentre sono in fasciante vinile i super sexy leggings, sicura nuova ossessione femminile, indossati da Bella Hadid nella sfilata di Versace. L’outfit brilla e accende i riflettori su una sensualità esplicita e decisa. Tendenza vernice ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nell’immaginario collettivo l’accessorio più famoso rimane lo stivale cuissard in latex indossato da Vivian-Julia Robert quando incontra su Rodeo Drive il suo futuro principe azzurro Edward-Richard Gere nel film ““. Oggi tornano alla ribalta sulle passerelle dell’Autunno-Inverno 2022/2023 non solo gli accessori in pelle lucida ma anche le proposte di abbigliamento: in vernice il tubino e il cappotto di Sportmax, ma anche il vestito corto di Dolce&Gabbana. Mentre sono in fasciante vinile i super sexy leggings, sicura nuova ossessione femminile, indossati da Bella Hadid nella sfilata di Versace. L’outfit brilla e accende i riflettori su una sensualità esplicita e decisa. Tendenza vernice ...

