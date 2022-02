Per Barù Miriana Trevisan è vestita da “zoc***a”, Biagio D’Anelli replica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip 6 si festeggia il carnevale e i concorrenti si sono mascherati di tutto punto. Il nobile toscano, rispondendo a Giucas Casella, ha fatto un battuta poco piacevole sulla showgirl. La cosa non è piaciuta per nulla all'ex concorrente, che da Instagram tuona: "Sei irrispettoso con le donne, soprattutto con la mia". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip 6 si festeggia il carnevale e i concorrenti si sono mascherati di tutto punto. Il nobile toscano, rispondendo a Giucas Casella, ha fatto un battuta poco piacevole sulla showgirl. La cosa non è piaciuta per nulla all'ex concorrente, che da Instagram tuona: "Sei irrispettoso con le donne, soprattutto con la mia". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

GrandeFratello : Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù... ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio... ??… - erikasprousee : RT @CCLAC97: B “quello che non faccio lo faccio per lei.” BARU TE SEI COTTO #jeru - CCLAC97 : B “quello che non faccio lo faccio per lei.” BARU TE SEI COTTO #jeru - Paola6629523489 : RT @humkic_ilma: AAA RAGAZZI MI SERVE LA VOSTRA ATTENZIONE. VI HO VISTO COME AVETE REAGITO AL FINTO PALO. POTREBBE ESSERE CHE PRESSINO BARÙ… - Lottiequeen17 : RT @Heavenisaplace7: #jerù ??DAYTIME?? - Miri VS Delia sull' 'mi hai detto di allontanarmi da Barù per rispetto a Jess' - Nat 'Miriana man… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Barù Gf Vip, Lulù e la cena a quattro: la reazione di Sophie alla proposta della Princess Lulù non si rassegna e cerca di organizzare qualcosa di speciale per Jessica e Barù, con la complicità di Sophie e Alessandro, qualcosa però non va come sperato Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com GfVip, Nathalie e il video ...

Gf Vip, Alex Belli e il messaggio 'subacqueo' a Delia. Elena Morali infuriata: 'Non copiarmi' Leggi anche > Gf Vip, Barù e Giucas lo svelano su Soleil: come la definiscono e cosa dicono di lei Pochi giorni fa, l'ex volto di Colorado ha realizzato un video simile a quello di Alex Belli per ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Lulù non si rassegna e cerca di organizzare qualcosa di specialeJessica e, con la complicità di Sophie e Alessandro, qualcosa però non va come sperato Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com GfVip, Nathalie e il video ...Leggi anche > Gf Vip,e Giucas lo svelano su Soleil: come la definiscono e cosa dicono di lei Pochi giorni fa, l'ex volto di Colorado ha realizzato un video simile a quello di Alex Belli...