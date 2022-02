Pensioni 2022-23, il dubbio dei lavoratori: La riforma subirà altri rinvii causa guerra? (Di lunedì 28 febbraio 2022) I lavoratori sono molto preoccupati e ci stanno scrivendo per comprendere quando sarà il prossimo incontro tra Governo e sindacati per discutere della riforma Pensioni. Infatti dopo l’ultimo incontro tenutosi in data 15 febbraio non è stata ufficializzata nessuna data del successivo tavolo di Governo, tanti temono che la situazione scoppiata nei giorni scorsi, guerra tra Russia e Ucraina, possa dirottare le attenzioni del Governo, esattamente come era accaduto in precedenza per la pandemia Covid, verso altri interessi più urgenti rispetto alla riforma Pensioni. A parlarne espressamente anche il Dott Mauro Marino nel suo ultimo editoriale, ove esplicita tale questione: “Dapprima la pandemia, con tutti i problemi relativi all’aspetto sanitario, economico e sociale, poi ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Isono molto preoccupati e ci stanno scrivendo per comprendere quando sarà il prossimo incontro tra Governo e sindacati per discutere della. Infatti dopo l’ultimo incontro tenutosi in data 15 febbraio non è stata ufficializzata nessuna data del successivo tavolo di Governo, tanti temono che la situazione scoppiata nei giorni scorsi,tra Russia e Ucraina, possa dirottare le attenzioni del Governo, esattamente come era accaduto in precedenza per la pandemia Covid, versointeressi più urgenti rispetto alla. A parlarne espressamente anche il Dott Mauro Marino nel suo ultimo editoriale, ove esplicita tale questione: “Dapprima la pandemia, con tutti i problemi relativi all’aspetto sanitario, economico e sociale, poi ...

