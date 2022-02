Pedro Martinez | il trionfo a Santiago porta in Top 50

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Atrionfa. Lo spagnolo festeggia il primo titolo ATP ed entra per la prima volta in Top 50 nel ranking. Nella finale del Chile Dove Men+Care Open,ha sconfitto in ...

A Santiago trionfa. Lo spagnolo festeggia il primo titolo ATP ed entra per la prima volta in Top 50 nel ranking. Nella finale del Chile Dove Men+Care Open,ha sconfitto in rimonta 4 - 6 6 - 4 6 - ...Nella fase calda del secondo parzialemostra maggior lucidità e così nel decimo gioco arriva il nuovo break che vale il 6 - 4 all'iberico. Nel terzo set l'inerzia della partita sembra ...A Santiago trionfa Pedro Martinez. Lo spagnolo festeggia il primo titolo ATP ed entra per la prima volta in Top 50 nel ranking. Nella finale del Chile Dove Men+Care Open, Martinez ha sconfitto in ...Non solo Rafael Nadal. La Spagna può festeggiare il successo di un torneo nel massimo circuito internazionale non esclusivamente grazie al sigillo del maiorchino ad Acapulco (Messico). Il riferimento ...