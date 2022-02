Pasalic | Koopmeiners e Miranchuk | Atalanta - Samp | il film del match

Advertising

SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (8… - La_Samp : Serie A 2021-22, 27ª giornata / ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Prestazione orrenda della Samp a Bergamo. L'Atalanta domina… - CalcioOggi : Riecco la vera Atalanta: doppio Koopmeiners e poker alla Samp - La Gazzetta dello Sport - gestfali : RT @McVirga86: Koopmeiners, Pasalic, Pessina, Traore, Frattesi, Maxime Lopez, Torreira, Amrabat, Castrovilli, Pobega, Nandez, Marin, Tameze… - serieApallone : ?DEA FORZA 4? ?? Scorpacciata di gol dell'#Atalanta che abbatte la #Sampdoria 4-0. #Koopmeiners sugli scudi con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasalic Koopmeiners

L'Atalanta ritrova la vittoria in casa contro la Sampdoria nel posticipo della 27esima giornata di Serie A. La Dea si impone con un netto 4 - 0 che porta le firme di(doppietta) e Miranchuk: guarda le foto più belle del matchL'Atalanta dello squalificato Gasperini (in panchina Gritti) e del falso noveovvia al crac ...festeggia il 24/o compleanno con un gol per tempo e i nerazzurri si riportano a meno 3 ...A decidere la sfida le reti di Pasalic (6'), Koopmeiners (29' e 61') e Miranchuk (86'). Gli uomini di Gasperini si riportano dunque vicino alla Juventus che, avendo peraltro una partita in più, dista ...L'Atalanta non vinceva in casa dall'ormai lontanissimo 30 novembre ed è tornata a farlo nella maniera migliore, ovvero rifilando un pesante ko alla Sampdoria. Si è chiuso, infatti, con il punteggio di ...