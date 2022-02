Paralimpiadi Pechino 2022, Pancalli: “Sarà una spedizione giovane: siamo ottimisti” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, ha parlato a pochi giorni dalle Paralimpiadi 2022 di Pechino. La manifestazione prenderà il via nella giornata del 4 marzo. Queste le sue dichiarazioni: “Sarà un’edizione in un clima sicuramente non dei migliori. Gli atleti hanno preparato per quattro anni questo appuntamento e sono pronti. Le federazioni hanno lavorato molto bene. Ci presentiamo a Pechino con 32 atleti, con un’età media più bassa rispetto a quattro anni fa e molti giovani alla prima esperienza: siamo ottimisti. siamo fiduciosi perché ci siamo preparati al meglio, poi negli sport invernali spesso può fare la differenza il vento o la neve diversa, ma abbiamo lavorato bene. Peraltro circa la ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luca, presidente del Comitato italiano paralimpico, ha parlato a pochi giorni dalledi. La manifestazione prenderà il via nella giornata del 4 marzo. Queste le sue dichiarazioni: “un’edizione in un clima sicuramente non dei migliori. Gli atleti hanno preparato per quattro anni questo appuntamento e sono pronti. Le federazioni hanno lavorato molto bene. Ci presentiamo acon 32 atleti, con un’età media più bassa rispetto a quattro anni fa e molti giovani alla prima esperienza:fiduciosi perché cipreparati al meglio, poi negli sport invernali spesso può fare la differenza il vento o la neve diversa, ma abbiamo lavorato bene. Peraltro circa la ...

Advertising

sportface2016 : #Paralympics | #Beijing2022, #Pancalli: 'Sarà una spedizione giovane: siamo ottimisti' - XinhuaItalia : Ieri il presidente del comitato organizzatore di Pechino 2022 Cai Qi ed Andrew Parsons, suo omologo nel Comitato Pa… - FuocoCinaIT : La conversione per le Paralimpiadi invernali è iniziata dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Le sed… - Nicola89144151 : Domani focus approfondito su alcuni eventi sportivi del mese di marzo in TV, in particolare: - le prime classiche… - CRobbiano : La rivincita di Gabriele, figlio di amici: da una gamba paralizzata per un incidente sugli sci da bambino alle… -