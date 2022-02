Paolo Bonolis, novità in vista: il pubblico ha emesso il suo verdetto (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Nonostante le modifiche, la lotta con la concorrenza è dura Ha perso da poco la prima serata della domenica, ma Paolo Bonolis è ancora saldamente al timone di Avanti un altro! E nel suo futuro, come ha svelato Sonia Bruganelli a Radio 101, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Nonostante le modifiche, la lotta con la concorrenza è dura Ha perso da poco la prima serata della domenica, maè ancora saldamente al timone di Avanti un altro! E nel suo futuro, come ha svelato Sonia Bruganelli a Radio 101, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

teeaahtee : @meryem72 @AleTav3r_ @perchetendenza Come disse Paolo Bonolis: “Perché due padri o due madri non possono accudire d… - infoitcultura : Paolo Bonolis pronto per un nuovo show? La moglie spiffera tutto - infoitcultura : Paolo Bonolis prepara un nuovo programma per Mediaset? Lo dice la moglie Sonia Bruganelli - infoitcultura : Paolo Bonolis: dopo il flop sta pensando di… - infoitcultura : Paolo Bonolis cambia tutto, indiscrezione bomba: nuovo progetto in arrivo -