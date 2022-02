(Di lunedì 28 febbraio 2022) La rassegna '- Fuori luogo kids' prosegue domenica 13 marzo alle 17 (in replica lunedì mattina per le scuole) con lo spettacolo per tutta la famiglia ', ballata controtempo', ...

Advertising

Nazione_Sarzana : ’Paloma’, il teatro per i piccoli Appuntamento agli Impavidi -

Ultime Notizie dalla rete : Paloma teatro

LA NAZIONE

La rassegna 'Piccoli Impavidi - Fuori luogo kids' prosegue domenica 13 marzo alle 17 (in replica lunedì mattina per le scuole) con lo spettacolo per tutta la famiglia ', ballata controtempo', produzione Factory compagnia transatlantica da un'idea di Michela Marrazzi in scena con Rocco Nigro (drammaturgia e regia Tonio De Nitto e cura dell'animazione di Nadia ...... rassegna pensata appositamente per far scoprire la magia delai più piccoli. Uno spettacolo ..., ballata controtempo. Prodotta da Factory Compagnia Transatlantica e da un'idea di Michela ...La rassegna ’Piccoli Impavidi - Fuori luogo kids’ prosegue domenica 13 marzo alle 17 (in replica lunedì mattina per le scuole) con lo spettacolo per tutta la famiglia ’Paloma, ballata controtempo’, pr ...Ospite dell’ultimo momento Paloma Picasso. Il comunicato del teatro ha spiegato che avrebbe completato la vestizione di Elisabetta I del Devereux “seguendo il suo istinto creativo”. Nella realtà ha ...