Ottimi risultati per Kombatmania e Sannio Boxe al torneo regionale di Mirabella Eclano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Chiuso in bellezza il weekend dei giovani pugili della Kombatmania Accademy e della Sannio Boxe, che nei primi incontri stagionali hanno fatto incetta di medaglie. I pugili esordienti della categoria Junior: Paolo Sanchini (60 kg) e Alfredo Iuliano (57 kg) hanno disputato due strepitose finali nel torneo regionale di Mirabella Eclano, il primo ha conquistato la vittoria e l'oro e il secondo la medaglia d'argento. Nella categoria Youth: Francesco Ciardiello (71kg) e Giuseppe Coviello (80kg) hanno portato a casa due splendidi bronzi. Dopo il difficile periodo dettato dall'emergenza sanitaria è tempo di ripresa anche per le attività agonistiche giovanili e per i cosiddetti sport minori, come quelli di contatto. Riprendono i match di ...

