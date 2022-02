Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 1 marzo e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’diFox diper il segno delporta un po’ di agitazione, sempre gestibile perché avete un buon cielo, ma non siete soddisfatti e state seriamente pensando di cambiare qualcosa!È un momento di revisione per voi, se sentite di dover chiedere e ottenere potete farlo, tenete presente che potreste anche decidere di lasciare ciò che vi crea troppi disturbi, in queste cose spesso non avete mezze misure. Sotto l’aspetto economico le posizioni di Venere, Marte e Urano presto provocheranno qualche fastidio, meglio essere prudenti! Inci sono belle opportunità, un cielo ottimo per guardare al futuro o rafforzare i legami.Leggi l’diFox 1peri ...