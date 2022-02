Oroscopo di Barbanera 1 marzo | domani è un martedì di novità

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Fermento di idee e di progetti, da realizzare con gli amici o con la dolce metà. Siete dinamici, però è il gruppo il motore, la vostra forza. Toro (21/4 – 20/5) – Non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare questa giornata nel modo migliore. Cancro (22/6 – 22/7) – Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Una modifica radicale di metodo vi consente un ottimo rendimento.