Oncologo Zamagni | “Per cancro seno fondamentale diagnosi genetica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Fino a non molti anni fa per i tumori conoscevamo pochi elementi. Per ilal, per esempio, sapevamo come si presentava al microscopio (esame istologico), se poteva avere o meno dei recettori per gli estrogeni. Successivamente è stato identificato il recettore Her2 che si presenta nel 18-20% delledi tumore della mammella. A queste conoscenze se ne sono aggiunte altre che riguardano caratteristiche peculiari dei diversi tipi di tumore, per poterli trattare in modo specifico. Oggi, per la scelta della terapia mirata è importante verificare la presenza o meno di una mutazione del gene PIK3CA”. Così Claudio, direttore dell’Oncologia medicalogica e ginecologica dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna, in un’intervista pubblicata sul sito di Alleati per ...