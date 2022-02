Omicidio Ilenia Fabbri | il marito-mandante e il sicario a pagamento condannati all’ergastolo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) A poco più di un anno dall’efferatodi, la 46enne trovata sgozzata nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate, per i due responsabili del delitto –– la Corte d’Assise di Ravenna ha messo oggi la sentenza del processo di I grado: ergastolo. Fine pena mai per i due imputati: l’exdella donna, accusato di essere il committente del delitto, Claudio Nanni. E Pierluigi Barbieri, che ha confessato di essere l’esecutore materiale dell’. Per entrambi, inoltre, il tribunale ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale. La Corte ha infine deciso un risarcimento di due milioni di euro alla figlia della coppia, Arianna, che si era costituita parte civile. Demandando ad apposita sede ...

La Corte di assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'diFabbri l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, ritenuti dalla Procura mandante e esecutore del delitto, commesso a Faenza il 6 febbraio 2021. La Corte ha anche disposto l'...Due condanne all'ergastolo per l'diFabbri la 46enne sgozzata il 6 febbraio 2021 nel suo appartamento di Faenza (Ravenna) . La Corte di assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo l'ex marito Claudio Nanni e ...La Corte di Assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ilenia Fabbri l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, rispettivamente mandante ed esecutore del delitto commesso a F ...Barbieri ha ascoltato il presidente pronunciare la condanna a vita in piedi, Nanni seduto con la testa tra le mani e lo sguardo rivolto verso il basso. 'Non ci può essere soddisfazione per la sentenza ...