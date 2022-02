Oliviero Toscani: «I social sono campi di concentramento delle intelligenze» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Messaggero intervista Oliviero Toscani che, come Dino Zoff, oggi compie 80 anni. Suo padre era un fotoreporter del Corriere della Sera. Racconta di quando andavano allo stadio insieme e di come scattò in lui la passione per l’Inter. «Lo accompagnavo allo stadio la domenica. Lui era milanista, ma senza trasporto particolare. Aveva scelto il Milan perché con il nome rappresentava la città. Io invece diventai interista dopo una trasferta a bordo del pullman della squadra a Torino. Vincemmo 2-0 e al ritorno alcuni giocatori, ricordo Lorenzi in particolare, mi dissero che avevo portato fortuna. Mi adottarono come mascotte». Sull’Inter: «L’Inter non è una squadra normale. Ha qualcosa che va oltre i successi e le sconfitte. E’ una sorpresa continua. E’ imprevedibile, è folle ed è mille cose, talvolta solenni cazzate, in una stessa partita». Su José ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Messaggero intervistache, come Dino Zoff, oggi compie 80 anni. Suo padre era un fotoreporter del Corriere della Sera. Racconta di quando andavano allo stadio insieme e di come scattò in lui la passione per l’Inter. «Lo accompagnavo allo stadio la domenica. Lui era milanista, ma senza trasporto particolare. Aveva scelto il Milan perché con il nome rappresentava la città. Io invece diventai interista dopo una trasferta a bordo del pullman della squadra a Torino. Vincemmo 2-0 e al ritorno alcuni giocatori, ricordo Lorenzi in particolare, mi dissero che avevo portato fortuna. Mi adottarono come mascotte». Sull’Inter: «L’Inter non è una squadra normale. Ha qualcosa che va oltre i successi e le sconfitte. E’ una sorpresa continua. E’ imprevedibile, è folle ed è mille cose, talvolta solenni cazzate, in una stessa partita». Su José ...

Advertising

napolista : Oliviero #Toscani: «I social sono campi di concentramento delle intelligenze» Al Messaggero: «Mourinho individua l… - zazoomblog : Cultura: a Milano mostra diffusa e a sorpresa per gli 80 anni di Oliviero Toscani - #Cultura: #Milano #mostra… - AssociazioneE : RT @AuxiliumCoop: #28febbraio facciamo gli auguri a Oliviero Toscani per i suoi 80 anni ricordando le parole che il fotografo rivolse ai #m… - ChiorazzoAngelo : RT @AuxiliumCoop: #28febbraio facciamo gli auguri a Oliviero Toscani per i suoi 80 anni ricordando le parole che il fotografo rivolse ai #m… - MigueldelPio : RT @ComuneMI: Per festeggiare gli 80 anni di #OlivieroToscani, Milano, la città dove è nato, organizza una mostra diffusa a sorpresa con i… -