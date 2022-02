Olivia Rodrigo sta già lavorando al suo secondo album

(Di lunedì 28 febbraio 2022) A soli 19 anni,ha già ottenuto sette candidature ai Grammy Awards, intesi come gli Oscar della musica. Ha debuttato come attrice su Disney Channel, ma la popolarità è arrivata con High School Musical: The Musical: The Series, dove ha interpretato la protagonista. E, com’è accaduto ai tempi per Vanessa Hudgens, la… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

gasparritah : Jsjjsjs Cuando te confundes a Olivia Rodrigo con Emilia Mernes - whoosvic : se sono quella che sono è grazie a melanie martinez e olivia rodrigo, sappiatelo - defcIipse : mi manca quel periodo in cui era virale good 4 u di olivia rodrigo - youareart13 : Olivia Rodrigo è del 2003??? OMG - andreastoolbox : Moda primavera 2022: la gonna fucsia di Olivia Rodrigo è hot -

... e pure una nuova generazione di artisti che si ispirano a loro: Machine Gun Kelly, Willow Smith, Yungblud, JXDN, KennyHoopla, Waterparks, ma pure. Roba che in Italia forse conosciamo ...Nella sua nuova canzone " Doppelgänger ", Joshua Bassett parla di una relazione passata. Ovviamente, molti fan hanno subito ipotizzato che si riferisca a. I due cantanti e attori si sono conosciuti sul set di High School Musical: The Musical: La serie , lo show che ha lanciato entrambi.e Joshua hanno poi vissuto una travagliata ...A soli 19 anni, Olivia Rodrigo ha già ottenuto sette candidature ai Grammy Awards, intesi come gli Oscar della musica. Ha debuttato come attrice su Disney Channel, ma la popolarità è arrivata con High ...Per spegnere le candeline la cantante di SOUR sceglie una mise lingerie in lucente raso color magenta e pizzo nero che ci ha colpito dritto al cuore ...