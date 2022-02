Olimpiadi Milano-Cortina, Bracco: “Ritardi da colmare ma sarà un successo come Expo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Adesso tocca a noi. Io sono ottimista, non vedo l’ora. So che bisogna colmare dei Ritardi e che quattro anni passeranno in un lampo. Ma noi italiani, e lo si è visto con l’Expo, di cui sono stata presidente, in queste situazioni siamo unici. Abbiamo dei valori vincenti e siamo anche simpatici”. A sottolinearlo è Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, commentando in un’intervista a “Il Sole 24 Ore” i Giochi di Pechino ed i Giochi invernali di Milano- Cortina 2026. “I Giochi di Pechino mi sono piaciuti: bella la cerimonia di chiusura, sobria e affascinante. Mi ha divertito l’idea di Marco Balich di far parlare in cinese i presidenti di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana. L’importante che a Milano-Cortina 2026 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Adesso tocca a noi. Io sono ottimista, non vedo l’ora. So che bisognadeie che quattro anni passeranno in un lampo. Ma noi italiani, e lo si è visto con l’, di cui sono stata presidente, in queste situazioni siamo unici. Abbiamo dei valori vincenti e siamo anche simpatici”. A sottolinearlo è Diana, presidente e ceo del Gruppo, commentando in un’intervista a “Il Sole 24 Ore” i Giochi di Pechino ed i Giochi invernali di2026. “I Giochi di Pechino mi sono piaciuti: bella la cerimonia di chiusura, sobria e affascinante. Mi ha divertito l’idea di Marco Balich di far parlare in cinese i presidenti di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana. L’importante che a2026 ...

