Oggi i negoziati Mosca-Kiev, l'esercito ucraino: "La Russia ha rallentato l'offensiva". Farnesina: gli italiani lascino la Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite ae a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo...

