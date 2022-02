Oggi è un altro giorno, Lilia in fuga dall’Ucraina: «Mamma, hanno bombardato l’aeroporto, ora che faccio?» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mani incrociate e voce rotta dalla commozione. Mamma Maria e Lilia, ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno’, raccontano la loro storia a lieto fine. Con volti spaventati e occhi lucidi, loro sono una testimonianza rara in questi giorni di guerra e di tragedie. Lilia è riuscita a scappare da Kiev insieme ai suoi due figli, di 1 e 5 anni, e la cuginetta di 6 anni e, ieri sera, è arrivata a Roma, dove c’era sua madre ad attenderla. «Forse la mia storia è diversa da tutti, perchè è finita bene» dice Maria commossa. Ad aiutare Mamma Maria sono stati tanti suoi amici che l’hanno trasportata fino al confine per prendere Lilia e i suoi figli. «Molti di noi hanno figli in Ucraina, parenti e nipoti» continua Maria. «Non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mani incrociate e voce rotta dalla commozione.Maria e, ai microfoni di ‘è un’, raccontano la loro storia a lieto fine. Con volti spaventati e occhi lucidi, loro sono una testimonianza rara in questi giorni di guerra e di tragedie.è riuscita a scappare da Kiev insieme ai suoi due figli, di 1 e 5 anni, e la cuginetta di 6 anni e, ieri sera, è arrivata a Roma, dove c’era sua madre ad attenderla. «Forse la mia storia è diversa da tutti, perchè è finita bene» dice Maria commossa. Ad aiutareMaria sono stati tanti suoi amici che l’trasportata fino al confine per prenderee i suoi figli. «Molti di noifigli in Ucraina, parenti e nipoti» continua Maria. «Non ...

Advertising

aldotorchiaro : La borsa di Mosca oggi non riesce ad aprire: l'eccesso di ribasso è l'indicatore-chiave del fallimento di #Putin. G… - _Nico_Piro_ : Aggiungiamo che il mar d'Azov è un altro focus (vedi thread di ieri) del conflitto sia perchè è l'affaccio al mare… - chetempochefa : 'A Bologna l'altro giorno era commovente, come oggi vedere tutte le donne ucraine accendere le candele...' Sua Ecc… - mariamacina : RT @aldotorchiaro: La borsa di Mosca oggi non riesce ad aprire: l'eccesso di ribasso è l'indicatore-chiave del fallimento di #Putin. Gli ol… - la_staxy : RT @ultimenotizie: 'Oggi nel calcio non c'è posto per la #Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovrebbero gioc… -