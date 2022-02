Nuovo stadio Milano | Antonello | «Non c’è più l’esclusiva su San Siro»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dirigente dell’Interha fatto un annuncio importante suldiAlessandro, dirigente dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto un annuncio importante suldei nerazzurri e del Milan. «La premessa è che da parte nostra non c’è più ‘’ su San: non possiamo stare fermi, immobili, per tre anni senza avere delle risposte e, quindi, è giusto guardarsi intorno per dare unoalla città e ai tifosi. Tra le varie ipotesi, su cui non c’è ancora uno screening complessivo, di sicuro resiste quella di Sesto San Giovanni che a suo tempo fu oggetto di valutazione». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTER NEWS 24 L'articolo ...

Alessandro Antonello, dirigente dell'Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto un annuncio importante sul nuovo stadio dei nerazzurri e del Milan. "La premessa è che da parte nostra non c'è più attesa su San Siro: non possiamo stare fermi, immobili, per tre anni senza avere delle risposte e, quindi, è giusto guardarsi intorno per dare uno stadio alla città e ai tifosi. Tra le varie ipotesi, su cui non c'è ancora uno screening complessivo, di sicuro resiste quella di Sesto San Giovanni che a suo tempo fu oggetto di valutazione".

Nella giornata di oggi si è parlato di Segrate come una delle opzioni possibili per la costruzione del Nuovo Stadio per Milan e Inter. In merito a questa situazione e anche riguardo alla decisione sulla pazienza dei club: "No, ma i club hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto San Siro, che era la nostra priorità"