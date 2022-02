Nuovo bonus patente 2022, fino a 2.500 euro per i giovani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Istituito un Nuovo bonus patente per i giovani under 35. Il Nuovo bonus, inserito nel decreto Milleproroghe, consiste in un rimborso pari all’80%, fino ad un massimo di 2.500 euro, delle spese sostenute per ottenere la patente e l’abilitazione alla guida professionale, per lavorare come autotrasportatori di persone e di merci. Lo scopo del Nuovo bonus patente è quello di abbattere i costi relativi al conseguimento della patente e l’abilitazione alla guida professionale per poter lavorare come autotrasportatori di merci e persone. In Italia, secondo alcuni recenti report, mancherebbero circa 20 mila camionisti. Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Istituito unper iunder 35. Il, inserito nel decreto Milleproroghe, consiste in un rimborso pari all’80%,ad un massimo di 2.500, delle spese sostenute per ottenere lae l’abilitazione alla guida professionale, per lavorare come autotrasportatori di persone e di merci. Lo scopo delè quello di abbattere i costi relativi al conseguimento dellae l’abilitazione alla guida professionale per poter lavorare come autotrasportatori di merci e persone. In Italia, secondo alcuni recenti report, mancherebbero circa 20 mila camionisti. Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ...

