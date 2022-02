(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Noi come mondo dello sport possiamo fare la nostra parte". ROMA - "Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federche all'ambasciatore a Roma per l'utilizzo delfederale ...

Advertising

Tommasolabate : Putin chiede ai russi presenti negli USA di lasciare il Paese (verosimilmente a nuoto, visto che di aerei non credo… - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Ucraina. Barelli 'Centro Ostia a disposizione degli atleti' - TV7Benevento : Ucraina: Barelli, 'centro federale nuoto di Ostia a disposizione degli atleti' - - Sara25101972 : RT @Tommasolabate: Putin chiede ai russi presenti negli USA di lasciare il Paese (verosimilmente a nuoto, visto che di aerei non credo ne p… - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Ucraina

"Noi come mondo dello sport possiamo fare la nostra parte". ROMA - "Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federnuotoche all'ambasciatore a Roma per l'utilizzo del centro federale di Ostia. Mi auguro che il problema sia solo quello di permettere agli atleti di fare attività, ma ho paura che sia molto più ......, pallanuoto e tuffi, scacchi fino al curling. La nazionale di pallacanestro ha comunicato che per solidarietà giocherà con i colori dell'. Ma cosa dicono e fanno gli atleti? Gli ucraini,..."Noi come mondo dello sport possiamo fare la nostra parte".ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federnuoto ucraina che all'ambasciatore a Roma per l'utilizzo del ...Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, commenta così la decisione della Fifa di non escludere la Russia dalle qualificazioni Mondia ...