Nove prepara il suo cabaret | condotto da Elettra Lamborghini

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Comico Show ad aprile in un teatro a Legnano Dopo il buon successo di ascolti con la riproposizione televisiva degli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo, Teresa Mannino ed Enrico Brignano,decide di puntare su una produzione originale. Così, da oggi si trovano in vendita su TicketOne, al prezzo di 10 euro, i biglietti per assistere a 3 serate evento (6, 12 e 27 aprile) al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, di uno spettacolo comico ancora senza un titolo definitivo. Per ora a cartellone c’è scritto Comico Show. Nella descrizione si legge che parteciperanno i comici Valentina Persia, Maurizio Battista, Dario Cassini, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Antonio Ornano, Alberto Farina, Barbara Foria, Pino e gli Anticorpi e Nando Timoteo. Mentre alla conduzione ci saranno...

