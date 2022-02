ilNotiziarioInd : Novavax, partono oggi in Lombardia le somministrazioni del nuovo vaccino anti-Covid - AmoBergamo : #Bergamo Vaccini Covid: partono da oggi, lunedì 28 febbraio, le somministrazioni di Novavax - Ferrara24ore : Vaccinazioni Covid. Da oggi partono le somministrazioni del vaccino Novavax - simcopter : RT @sbonaccini: #Covid, da lunedì 28 febbraio via alle vaccinazioni con #Novavax. PRENOTAZIONI già possibil: attraverso sportelli Cup, Fasc… - Ravenna24ore : Vaccinazioni Covid. Da domani partono le somministrazioni del nuovo vaccino di Novavax -

... 28 febbraio, le somministrazioni della prima dose del nuovo vaccino di" Nuvaxovid il nome ... Da martedì 1 marzo, anche in Romagna,inoltre le somministrazioni della quarta dose di ...Sempre da oggi, con un giorno di anticipo rispetto al programma,le somministrazioni del vaccinoin 16 hub lombardi (a Milano, a Palazzo delle Scintille). E inizia l'inoculazione ...Lo comunica la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti. La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tr ...In Emilia-Romagna cominciano oggi, 28 febbraio, le somministrazioni della prima dose del nuovo vaccino di Novavax – Nuvaxovid il nome commerciale - che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la va ...