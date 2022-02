“Non farlo”. Delia Duran, l’appello disperato di Alex Belli. Nuova mossa da colpo di scena (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alex Belli era assente Durante l’ultima puntata del GF Vip 6. L’attore non era in studio dopo essere Nuovamente uscito dalla Casa per chiarire definitivamente con la compagna Delia Duran e con Soleil Sorge. “Ho una notizia da darti: Alex Belli stasera non è qui con noi – le parole di Alfonso Signorini alla modella – Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”. Delia Duran non ha creduto alle parole del conduttore del reality. Non è convinta e crede che il filmato postato da Alex Belli sia vecchio. “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)era assentete l’ultima puntata del GF Vip 6. L’attore non era in studio dopo esseremente uscito dalla Casa per chiarire definitivamente con la compagnae con Soleil Sorge. “Ho una notizia da darti:stasera non è qui con noi – le parole di Alfonso Signorini alla modella – Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”.non ha creduto alle parole del conduttore del reality. Non è convinta e crede che il filmato postato dasia vecchio. “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e ...

Advertising

AlbertoBagnai : Tradotto: noi siamo digital, inclusive e green, ma se a casa vostra un Governo vuole adottare politiche discriminat… - AngeloCiocca : Come se non bastasse ecco la beffa. L'Italia ha giacimenti di gas da 150miliardi, ma NON LI SFRUTTA, LASCIANDO che… - rubio_chef : Gli israeliani protestano contro 'l'occupazione russa' dell'Ucraina. La cosa non sarebbe di per sé una notizia se n… - sonovalentina1 : RT @bruna_ambra: “Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speran… - Sandra25482829 : RT @TwittGiorgio: NON BISOGNA FARLO SAPERE! -

Ultime Notizie dalla rete : Non farlo La rivincita di Insigne: il 100% per lo scudetto, poi Toronto Prestazione convincente ? Il Napoli ha vinto allo scadere, ma ha meritato di farlo per come ha ... Ma il fatto importante è che sia tornato nel vivo del gioco, che il suo palleggio non sia più ...

Il mondo senza diritti dei magistrati onorari: precari e pagati a cottimo che reggono la Giustizia Sonia è stata stroncata da un tumore al cervello. Il giorno prima si trovava in Aula, non è riuscita a portare a termine l'udienza. Antonio è tetraplegico e da quindici anni il suo ...scalino può farlo.

Beautiful: Zoe prega Carter per non farlo Formatonews Prestazione convincente ? Il Napoli ha vinto allo scadere, ma ha meritato diper come ha ... Ma il fatto importante è che sia tornato nel vivo del gioco, che il suo palleggiosia più ...Sonia è stata stroncata da un tumore al cervello. Il giorno prima si trovava in Aula,è riuscita a portare a termine l'udienza. Antonio è tetraplegico e da quindici anni il suo ...scalino può