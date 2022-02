“Non c’è bisogno di aspettare che uno come Putin scateni una guerra, per sapere che cos’è un tiranno”, le parole perfette di Michele Serra | VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di “Che Tempo che Fa” (su RaiTre), non è andata in scena solamente la lettera di Luciana Littizzetto al Creatore (parlando di Putin), ma anche un toccante monologo di Michele Serra sulla situazione in Ucraina. Il tutto basandosi su quel che era lui a 16 anni e quel che è diventato adesso, in un mondo ancora diviso e in guerra. «A sedici anni pensavo che quelli come Putin, che mettono in galera gli oppositori, si chiamassero tiranni. Non c’è bisogno di aspettare che uno come Putin scateni una guerra, per sapere che è un tiranno». Il monologo di Michele Serra a #CTCF ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di “Che Tempo che Fa” (su RaiTre), non è andata in scena solamente la lettera di Luciana Littizzetto al Creatore (parlando di), ma anche un toccante monologo disulla situazione in Ucraina. Il tutto basandosi su quel che era lui a 16 anni e quel che è diventato adesso, in un mondo ancora diviso e in. «A sedici anni pensavo che quelli, che mettono in galera gli oppositori, si chiamassero tiranni. Non c’èdiche unouna, perche è un». Il monologo dia #CTCF ...

