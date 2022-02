No di Borrell all’adesione immediata dell’Ucraina alla Ue. Russia lancia missili contro aree residenziali a Kharkiv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, ma per Borrell «servirebbero anni». Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della Russia. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le banche russe Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “nella Ue, ma per«servirebbero anni». Stasera ci sarà un inall’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedonopopolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della. Il Regno Unito congelerà gli asset di tutte le banche russe

