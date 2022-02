“No alla guerra”, venerdì la manifestazione del Lombardi di Airola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola – Il liceo ‘Alessandro Lombardi’ di Airola, in accordo con le scuole, il Comune, le parrocchie e le associazioni del territorio si è fatto promotore di una manifestazione per gridare forte ‘NO alla guerra’: la triste e drammatica cronaca degli eventi bellici in territorio ucraino chiama ad una mobilitazione di massa in difesa della pace e per chiedere la cessazione immediata delle ostilità. alla manifestazione che si terrà venerdì 4 marzo sono invitati tutti i cittadini di Airola e dei Comuni limitrofi. Il corteo/fiaccolata, aperto dalla Banda Musicale del liceo Lombardi, partirà da Largo Capone alle ore 18,00 e proseguirà per Via Lavatoio, Corso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il liceo ‘Alessandro’ di, in accordo con le scuole, il Comune, le parrocchie e le associazioni del territorio si è fatto promotore di unaper gridare forte ‘NO’: la triste e drammatica cronaca degli eventi bellici in territorio ucraino chiama ad una mobilitazione di massa in difesa della pace e per chiedere la cessazione immediata delle ostilità.che si terrà4 marzo sono invitati tutti i cittadini die dei Comuni limitrofi. Il corteo/fiaccolata, aperto dBanda Musicale del liceo, partirà da Largo Capone alle ore 18,00 e proseguirà per Via Lavatoio, Corso ...

